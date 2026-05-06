Benjamin Bouchouari sınıfı geçti

Bouchouari'nin 1-1 biten Göztepe maçındaki performansı dikkat çekti. 69 dakika oynayan 24 yaşındaki merkez orta saha, 48 kez topla buluştu. 35 pas denemesinin 32'sinde isabet sağlayan Faslı yıldız, mücadeleyi yüzde 91 pas isabet oranıyla tamamladı. Rakip yarı sahada da yüksek isabetle oynayan Bouchouari, bu bölgede yaptığı 17 pasın 16'sını takım arkadaşlarına ulaştırdı ve yüzde 94 başarı oranı yakaladı. Kendi yarı sahasında ise 18 pasın 16'sında isabet buldu.
Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
