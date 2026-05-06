Abdullah Avcı’dan açıklama

Bordo mavilileri şampiyonluğu ulaştıran eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor ile ilgili konuştu. Avcı, "Trabzonspor büyük bir camiadır. Orada çok güzel duygular yaşadık. Şu an çok değerli bir eski futbolcusu teknik adamlık yapıyor. Başkanı da tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Trabzonspor her zaman şampiyonluk yarışı verir ve sonuçlandırırsa çok mutlu olur'' ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
