Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 27 puan İstanbul’dan

Fırtına, Süper Lig'de sezonun son deplasman maçına Beşiktaş karşısında çıkmaya hazırlanırken, 2025-26'da İstanbul ekiplerine karşı topladığı puanlarla dikkat çekti. Bordo-mavililer, geride kalan 32 haftada hanesine yazdırdığı 66 puanın 27'sini İstanbul takımlarından aldı. Karadeniz devi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 25 gol atıp 17 gol yedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
YÜZDE 41'LİK ETKİ ETTİ

Trabzonspor, ligde topladığı puanların yüzde 41'ini İstanbul ekiplerinden aldı. Bordo-mavililer, yalnızca Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan puan çıkaramazken; Eyüpspor, Kasımpaşa, Karagümrük karşısında 6'şar puan topladı. Başakşehir ve Galatasaray ile oynadığı maçlardan ise 4'er puan elde etti.

GEÇEN SEZONA FARK ATTI

Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan 6 İstanbul takımı karşısında toplam 13 puan toplamıştı. Bu dönem ise lig tamamlanmadan 27 puana ulaşan bordo-mavililer, geçen sezona şimdiden 14 puan fark attı.

