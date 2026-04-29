Bouchouari ışık verdi

Konya maçının ikinci yarısında sahaya çıkan Bouchouari, sergilediği performansla dikkat çekti. Faslı orta saha, 45 dakikalık sürede 44 kez topla buluşurken 36 pasının 33'ünde isabet sağladı. Uzun paslarda 2'de 2 yapan 24 yaşındaki merkez orta saha, 1 şut denemesinde bulunurken, 1 çalım ve 1 top kazanma ile mücadele etti.
Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
