Hata yapma, hata yapmalarını bekle

Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor

Ligde kalan 5 haftalık süreçte puan kaybı yasamak istemeyen Trabzonspor, kalan 5 haftalık süreçte zirve mücadelesinde rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanında aldıgı beraberligin ardından lider Galatasaray'ın da Kocaelispor'a puan kaybetmesi ligde yeniden hesapların yapılmasına neden oldu. Ilerleyen haftalarda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın birbirleriyle maç oynayacak olması nedeniyle Trabzonspor'da tüm planlar kalan 5 haftalık süreçte puan kaybı yasanmaması üzerine kuruluyor.

Lider Galatasaray'ın 4, ikinci Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde 64 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, kalan 5 haftalık süreçte 3 iç saha ve 2 deplasman maçına çıkacak.

OZAN PERFORMANSI İLE TUFAN ÇIKARDI

Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golünü kaydeden Ozan Tufan, son haftalarda ilk 11'in degismez isimlerinden oldu. Fatih Tekke'nin daha önce fazla forma sansı vermedigi orta saha oyuncusu, son 6 karsılasmada ilk 11'de görev yaptı. Fırtına, 1.79 boyundaki merkez orta sahanın görev yaptıgı son 6 karsılasmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

İLK GOLÜNÜ BU HAFTA ALANYASPOR'A ATTI

Ozan Tufan, bu sezon 20 karsılasmada 1025 dakika sahada kalırken, 1 gol attı. 31 yasındaki merkez orta saha oyuncusu, Alanya ile 1-1 biten karsılasmada takımının

