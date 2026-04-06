Trabzon'dan yayın yapan yerel gazeteler 2-1'lik Galatasaray galibiyetini manşetlerine taşıdı. Özellikle teknik ekip ve futbolculara övgüler yağdı. Taka Gazetesi, "Gıra gıra eze eze zirveye" başlığını atarken, Son Nokta Gazetesi ise, "Fırtına yıktı geçti" başlığını kullandı. Günebakış Gazetesi ise, "İşte Trabzon bu, yüreğinize sağlık. Şampiyonluğa yürüyoruz" manşetiyle galibiyet elde eden takımı tebrik etti.
Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
