Uğurcan'a büyük tepki!

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor



Trabzonsporlu taraftarlar dün, sezon başında Aslan’a transfer olan eski kaptanları Uğurcan Çakır’a 90 dakika boyunca sert tepki gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51


Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, yıllarca kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı ilk kez başka bir takım formasıyla konuk oldu. Sezon başında KDV dahil 36 milyon euro karşılığında G.Saray'a giden Uğurcan büyük tepki gördü. Maç boyunca top ayağına her geldiğinde ıslıklarla protesto edilen Uğurcan için bordo-mavili taraftarlar üzerinde fotoğrafının bulunduğu paralar hazırladı. Ayrıca hazırlanan koreografide de Uğurcan'a gönderme yapılırken, eski takımına karşı çıktığı ikinci maçında topu filelerinde çıkardı. İstanbul'daki maçta gol yemeyen 29 yaşındaki eldiven, 216 gün sonra Papara Park'ta sahaya çıktı.

Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı!
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Daha Eski
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41