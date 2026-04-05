Uğurcan'a büyük tepki!

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, yıllarca kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı ilk kez başka bir takım formasıyla konuk oldu. Sezon başında KDV dahil 36 milyon euro karşılığında G.Saray'a giden Uğurcan büyük tepki gördü. Maç boyunca top ayağına her geldiğinde ıslıklarla protesto edilen Uğurcan için bordo-mavili taraftarlar üzerinde fotoğrafının bulunduğu paralar hazırladı. Ayrıca hazırlanan koreografide de Uğurcan'a gönderme yapılırken, eski takımına karşı çıktığı ikinci maçında topu filelerinde çıkardı. İstanbul'daki maçta gol yemeyen 29 yaşındaki eldiven, 216 gün sonra Papara Park'ta sahaya çıktı.