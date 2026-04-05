Trabzon hava yolları

Süper Lig'de hava toplarının en iyi takımı olan Trabzonspor, Galatasaray'a karşı derbi zaferine de böyle ulaştı. Bordo-mavililer, sarı-kırmızılılara karşı kaydettiği 2 golü de kafayla attı. İlk golde sağ kenardan Pina'nın ortasında Paul Onuachu müthiş bir kafa vuruşuyla ağları sarstı. İkinci golde de kazanılan serbest atışta Nwakaeme ortaladı, Chibuike Nwaiwu fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde duran toptan 22. kez sevinen ve bu alanda zirvede olan Karadeniz devi, kafa gollerine de aynı şekilde devam etti. Fatih Tekke'nin öğrencileri bu sezon 18 kafa golü atarak bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu. Özellikle Paul Onuachu kaydettiği 8 kafa golüyle, Fırtına'nın bu istatistiklerde en iyi ismi olmayı başardı.