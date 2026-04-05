Tekke'den ilkler

Bordo-mavili takım dev derbiden 2-1'lik skorla zaferle ayrılırken, 90 dakika sonrası teknik direktör Fatih Tekke büyük sevinç yaşadı. 48 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmada birçok ilke imza attı. Geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına geçen başarılı teknik adam daha önce yönettiği takımlarda Galatasaray'a karşı hiç galibiyet alamamamıştı. Deneyimli çalıştırıcı dün akşamki müthiş galibiyetle beraber siftah yaptı. Fatih Tekke ayrıca teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi zaferini elde etti. Bordo-mavili antrenör, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda 3 puana uzanamamıştı.