Tekke'den ilkler

Trabzonspor

Fatih Tekke teknik direktörlük kariyerindeki ilk Galatasaray galibiyetine imza attı. İlk derbi zaferini elde eden 48 yaşındaki teknik adam 90 dakika sonrası 3 puanı taraftarlarla birlikte kutladı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
Bordo-mavili takım dev derbiden 2-1'lik skorla zaferle ayrılırken, 90 dakika sonrası teknik direktör Fatih Tekke büyük sevinç yaşadı. 48 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmada birçok ilke imza attı. Geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına geçen başarılı teknik adam daha önce yönettiği takımlarda Galatasaray'a karşı hiç galibiyet alamamamıştı. Deneyimli çalıştırıcı dün akşamki müthiş galibiyetle beraber siftah yaptı. Fatih Tekke ayrıca teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi zaferini elde etti. Bordo-mavili antrenör, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda 3 puana uzanamamıştı.

