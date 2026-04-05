Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Her yerde kral

Süper Lig’de 22 gole ulaşan Paul Onuachu, derbilerdeki tek eksiğini kapattı. Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan sonra Galatasaray’ı da yıkan 2.01’lik dev forvet, Trabzonspor’un derbi zaferine büyük katkı yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
Trabzonspor'un 2.01'lik dev golcüsü Paul Onuachu, Galatasaray derbisinde klasını konuşturdu. Süper Lig'de gol krallığının bir numaralı adayı olan Onuachu, sarı- kırmızılı takıma karşı attığı golle 3 puana katkı verdi. Süper Lig'de bu sezon 22'nci kez ağları sarsan Nijeryalı forvet, gol krallığındaki iddiasını gösterdi, zirvedeki farkı açmaya devam etti. Öte yandan Paul Onuachu, Süper Lig kariyerindeki 37 golün 17'sini kafayla attı. Paul Onuachu, Galatasaray'a karşı birçok ilke de imza atmış oldu.

G.SARAY'A İLK GOLÜNÜ ATTI

Onuachu, Trabzonspor ile Türkiye kariyerinde ilk kez Galatasaray'a karşı ağları sarstı. Sarı-kırmızılı rakibine karşı ikinci maçını oynayan ve ilk kez sevinen Onuachu, böylece derbi serisini tamamladı. Yıldız golcü, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinden sonra Galatasaray'a karşı da gol atarak sevinmeyi başardı. Aynı zamanda dün akşam Papara Park'ta dakikalar 3.11'i gösterirken Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.

OFSAYTA TAKILDI

Paul Onuachu, dün akşam attığı bir gol de ofsayt bayrağına takıldı. 45. dakikada ağları sarsan Nijeryalı yıldız, taraftarlarına giderek müthiş bir sevinç yaşadı ancak o sırada yardımcı hakem Gürcan Hasova bayrağını kaldırdı. Ofsayt olduğunu fark eden Onuachu büyük bir üzüntü yaşadı.

GERÇEKTEN ÇOK SAVAŞTIK

Paul Onuachu, maçın ardından mutluluğunu paylaştı. Onuachu, "Bu müthiş taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık" ifadelerini kullandı.

BU ŞEHİR AĞLATIR

Trabzonspor, Galatasaray galibiyetinin ardından sosyal medya dan özel paylaşımlar yaptı. Özellikle ağlayan bir kedi videosu yayınlayarak dikkat çeken bordo-mavililer, "Bu şehir bazen de ağlatır" mesajını paylaştı. Ayrıca maçın bitimiyle de, "Bizim şehrimiz bizim kurallarımız!" diye yayınladı.

ALKIŞLAR NWAKAEME'YE

Karadeniz devinin simge isimlerinden Anthony Nwakaeme, dün akşam ilk 11'de başladığı Galatasaray derbisinde 78 dakika sahada kaldı. İkinci golün asistini yapan Nijeryalı futbolcu, 78'de kenara gelirken ayakta alkışlandı. Deneyimli yıldız, maçın ilk yarısında da net bir gol fırsatı yakaladı.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Papara Park'ta oynanan derbi sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Trabzonspor'un kazandığı karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi. Sahada başlayan tartışmalar soyunma odası koridorlarında da kısa bir süre daha devam etti.

