Hasret sona erdi

Trendyol Süper Lig'de zirvenin kaderini çizecek dev maçta kazanan ev sahibi Trabzonspor oldu... Bordo-mavililer baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada lider G.Saray'ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında kartları yeniden dağıttı. Mücadeleye fırtına gibi başlayan Fatih Tekke'nin öğrencileri, henüz 4. dakikada öne geçmeyi başardı. Wagner Pina'nın ortasını sert bir kafa vuruşuyla tamamlayan Paul Onuachu, bu sezon G.Saray'a yediği en erken golü kaydetti ve gol krallığı yarışında (22) yerini sağlamlaştırdı.

NWAIWU HARİKA BİTİRDİ

İlk yarıda Felipe Augusto kaleci Uğurcan ile karşı karşıya bir pozisyondan yararlanamazken 45 dakika böyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise G.Saray oldu. 48'de Barış Alper'in ortasına Singo gelişine vurarak dengeyi getirdi. 62'de Nwakaeme'nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Nwaiwu 3 puanı getiren isim oldu. Fırtına, G.Saray'dan 1 maç fazlasıyla puan farkını 1'e düşürdü. Bordo-mavililer, 882 gün sonra ise bir derbiden zaferle ayrıldı. Ezeli rakibi G.Saray'ı ise 9 maç sonra devirdi.

BÜYÜK COŞKU

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Trabzonsporlu futbolcular büyük bir coşku yaşadı. Futbolcular tribünleri tek tek gezerek G.Saray galibiyetini kutladı.

161

Bordo-mavililer 161 hafta sonra Süper Lig'de 6 maçlık seri yakaladı.

OKAN BURUK'TAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Liverpool maçına göre dün kadroda 4 değişikliğe gitti. Boey, Sara, Sallai ve Osimhen'in yerine Davinson Sanchez, Yunus, Noa Lang ve İcardi sahaya ilk 11'de çıktı. Arjantinli 7 hafta sonra ilk 11'e dönüş yapmış oldu.

ERNEST MUÇİ VE OULAİ YOKTU

Trabzonspor'da zorlu G.Saray mücadelesi öncesinde iki önemli eksik vardı. Teknik direktör Fatih Tekke, son oynanan Eyüp maçına göre kadroda 4 değişikliğe giderken, cezalı Oulai ve sakatlığı bulunan Ernest Muçi forma giyemedi. Lovik ve Umut da kulübedeydi.

AYDIN'DAN İKİ HOCAYA KART

Derbinin hakemi Cihan Aydın, karşılaşmanın ilk yarısında, iki takımın teknik direktörlerine de sarı kart verdi. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonsporlu oyuncunun elinden topu aldığı, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise itirazdan sarı kart gördüler.

ONANA YİNE HATASIZ OYNADI

Bordo-mavili takımın Kamerunlu kalecisi Andre Onana bu sezon ligdeki Galatasaray maçlarındaki başarıları ile dikkat çekti. İstanbul'daki mücadelede kalesini gole kapatan Onana, dün ise 1 gol yemesine karşın 2 önemli kurtarışa imzasını attı.

KIRMIZI UYARISI!

Karşılaşmanın 54. dakikasında Barış Alper Yılmaz, sağ kanatta kayarak Pina'ya bir müdahalede bulundu. Hakem Cihan Aydın sarı kartına başvururken, VAR'da görev yapan Erkan Engin, kırmızı kart uyarısında bulundu. VAR monitörüne gelen Cihan Aydın, pozisyonu izledikten sonra Barış'ın hareketinin kırmızı kart olmadığına hükmetti ve sarı kartında kaldı.

MAÇ BİTTİKTEN SONRA ATILDI!

Sarı-kırmızılı takımın savunmadaki yıldızı Abdülkerim Bardakcı, maç bitiminde oyundan atıldı. İlk olarak 79'da itiraz yüzünden sarı kart gören Abdülkerim, 90 dakika sonunda ise orta alanda ikinci sarı kartını görerek ihraç edildi. Abdülkerim, Göztepe deplasmanında olmayacak.

AUGUSTO DENEDİ

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, dünkü mücadelede eline geçen fırsatlardan yararlanamadı. Özellikle ilk yarıda sağ çaprazdan kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya gönderen Augusto, yakaladığı şansları değerlendiremedi. 22 yaşındaki oyuncu dün sahada kaldığı 79 dakika boyunca çok denedi ama başarılı olamadı.