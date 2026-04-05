Trabzonspor'un kaptanı Stefan Saviç, Galatasaray zaferi sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
Deneyimli stoper, şu yorumu yaptı: "Çok net fırsatlarımız vardı. Fişi erken çekebilirdik. Rakibimiz ilk fırsatında gol buldu. Pes edebilirdik ama etmedik, mücadelemizi sürdürdük ve karşılığını aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Harika bir ortam vardı soyunma odasında. Son 6 maçı kazandık. Çok iyi gidiyoruz. Bu maçı kazanıp şehrimizi gururlandırmak istiyorduk."