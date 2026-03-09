Kayseri’de bayraklı destek

Kayserispor'un bu akşam evinde Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi kentin farklı noktalarına Kayserispor bayrakları asıldı. Sarı-kırmızılı kulübün armasının olduğu ve üzerinde 'birlikte güçlüyüz' yazısının yer aldığı bayraklar kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı ile havalimanı yoluna ulaşımı sağlayan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki aydınlatma direklerine asıldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
