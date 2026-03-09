CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Kayseri’de bayraklı destek

Kayseri’de bayraklı destek

Kayserispor'un bu akşam evinde Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi kentin farklı noktalarına Kayserispor bayrakları asıldı. Sarı-kırmızılı kulübün armasının olduğu ve üzerinde 'birlikte güçlüyüz' yazısının yer aldığı bayraklar kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı ile havalimanı yoluna ulaşımı sağlayan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki aydınlatma direklerine asıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Kayseri’de bayraklı destek
Kayserispor'un bu akşam evinde Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi kentin farklı noktalarına Kayserispor bayrakları asıldı. Sarı-kırmızılı kulübün armasının olduğu ve üzerinde 'birlikte güçlüyüz' yazısının yer aldığı bayraklar kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı ile havalimanı yoluna ulaşımı sağlayan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki aydınlatma direklerine asıldı.
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı!
F.Bahçe'den maç sonu açıklama!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
ABD-İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde | Suudi Arabistan uyarısı: Ülkeyi terk edin
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri!
Samsunspor'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş duyuru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio: Bu takımda karakter var! Marco Asensio: Bu takımda karakter var! 01:49
Marco Asensio'dan flaş istatistik! Marco Asensio'dan flaş istatistik! 01:49
Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz 01:49
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:43
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:42
F.Bahçe'den maç sonu açıklama! F.Bahçe'den maç sonu açıklama! 01:39
Daha Eski
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! 01:39
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! 01:39
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı 01:39
Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! 01:39
Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! 01:38
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... 01:38