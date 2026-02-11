Trabzonspor'un derbideki kozları! Paul Onuachu ve Ernest Muçi...

Trendyol Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi konumunda bulunan Paul Onuachu ve Ernest Muçi, Fenerbahçe derbisi öncesinde bordo-mavili takımın en önemli gol silahı olacak. İkili, yüksek maliyetlerle kurulan üç büyüklerin hücum hatlarını ise ortaya koydukları skor katkısıyla geride bıraktı. Lig yarışında takımlar arasındaki dengeyi belirleyen en önemli unsurların başında bireysel performanslar geliyor. Bu sezon sahneye çıkan isimlerin başında ise attığı gollerle takımına doğrudan puanlar kazandıran Onuachu yer aldı. Nijeryalı golcü, yalnızca skor üretmekle kalmadı, aynı zamanda kritik anlarda attığı gollerle takımının ligdeki konumunu güçlendirdi.

GOLLER PUANA DÖNÜŞTÜ

Onuachu'nun kaydettiği 15 gol, istatistiklerin ötesinde bir anlam taşıdı. Bu goller sayesinde takımın hanesine 17 puan yazdırdı. Özellikle skorun kilitlendiği maçlarda sahneye çıkan 31 yaşındaki forvet, maçların seyrini değiştirdi. Bu yönüyle Onuachu, yalnızca gol sayısında değil, sağladığı puan katkısında da ligin zirvesinde yer aldı. 2.01'lik kulenin performansını özel kılan detaylardan biri, gollerinin büyük bölümünün maçların sonucuna doğrudan etki etmesi oldu. Beraberliği bozan ya da galibiyeti getiren gollerle öne çıkan Nijeryalı futbolcu, "gol profesörü" ünvanını istatistiklerle destekledi.

HÜCUM HATTI ALEV ALEV

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, puanını 45'e yükselterek üçüncü sıradaki yerini korudu. Karşılaşmada hücum oyuncularının skor katkısı galibiyette belirleyici rol oynadı. Bordo-mavili takımın sezon genelindeki gol dağılımında ise belirli isimlerin ağırlığı göze çarptı.

ONUACHU GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Bordo mavililer, ligde oynadığı 21 maçta rakip fileleri 41 kez havalandırdı. Bu gollerin 15'ini Paul Onuachu kaydetti. Nijeryalı forveti 9'ar golle Ernest Muçi ve Felipe Augusto takip etti. Üç oyuncu toplamda 33 gole imza atarak takımın gollerinin yaklaşık yüzde 80'ini kaydetti. 15 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Onuachu, Başakşehir forması giyen Shomurodov ile ilk sırayı paylaşıyor.

SEZONUN EN ETKiLi iSMi

Genel tablo değerlendirildiğinde, 15 golle 17 puan kazandıran Paul Onuachu, ligin en verimli futbolcusu ünvanını hak eden isim oldu. Nijeryalı yıldızın performansı, sezonun geri kalanında da takımların savunma planlarını şekillendirecek en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor. Attığı gollerle sadece fileleri değil, puan tablosunu da sarsan Onuachu, sezonun en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

AUGUSTO TAKİPTE

Ligin en verimli futbolcuları sıralamasında Onuachu'yu, 9 golle takımına 10 puan kazandıran Augusto takip etti. Augusto'nun golleri, özellikle iç saha maçlarında alınan sonuçlarda etkili oldu. Attığı gollerle takımının puan hanesini yukarı taşıyan Brezilyalı hücumcu, istikrarlı performansıyla dikkat çekti

ONUACHU 2 MİLYON EURO TALISCA 15 MİLYON EURO

Hücum oyuncularının skor katkıları kulüplerin maliyet– performans dengesi açısından da öne çıkıyor. Piyasa değeri ve maaş ölçekleri dikkate alındığında Trabzonspor'un hücum ikilisinin, rakip kulüplerin yıldızlarına göre daha dengeli maaş alıyor. 5.6 milyon euro'ya alınan Onuachu'nun yıllık maaşı 2 milyon euro. 1 milyon euro'ya kiralanan Muçi ise yıllık 1.8 milyon euro alıyor. 7.5 milyon euro'ya alınan Asensio'nun maaşı 9 milyon euro. 15 milyon euro'ya transfer edilen Talisca'ya yılda 15 milyon euro ödeniyor.

4 BÜYÜKLERDE BİR NUMARA

Trabzonspor bu sezon geride kalan 21. haftalık bölümde 41 gol attı. Söz konusu gollerin yarısından fazlası Paul Onuachu ve Ernest Muçi'den geldi. Onuachu 15 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, Muçi ise 9 gol ve 3 asist üretti. İki oyuncu toplamda 24 gol ve 4 asistle tam 28 skor katkısına ulaştı. Bu performansla Trabzonspor, hücum ikilisi verimlilikte listenin ilk sırasında yer aldı.

RAKİPLERİNİ SOLLADILAR

Fenerbahçe'de Talisca-Asensio ikilisi 21 gol ve 10 asistle toplam katkıda yüksek sayıya ulaşsa da skor katkısı başına süre ortalaması 127 dakikada kaldı. Galatasaray'da ise İcardi-Osimhen ikilisi 19 gol ve 1 asist üretti. Dakika başına verimlilikte üst sıralarda yer alsa da toplam katkı sayısında Fırtına'nın gerisinde kaldı. Beşiktaş'tan ayrılan Abraham ile El Bilal Toure'den oluşturduğu hücum ikilisi, ligde 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

2 FUTBOLCU TAM 7 TAKIMI SOLLADI

Sezon boyunca hücum üretkenliğiyle öne çıkan Trabzonspor'da Onuachu ve Muçi'nin performansı, takımın skor yükünü büyük ölçüde sırtlarken, ortaya konulan istatistikler bordo-mavili ekibin hücum organizasyonlarındaki etkinliğini de ortaya koydu. Teknik heyetin hücum planında bu iki oyuncunun rolü, alınan sonuçlara da doğrudan yansıdı. Onuachu ve Muçi, Trendyol Süper Lig'de attıkları 24 golle, 7 takımdan fazla gol atarken, 3 takım kadar da gol atma başarısı gösterdiler. İkili bordo-mavili takımın gollerinin yüzde 58'ne birlikte imza attılar.

ÜST SIRALARI BORDO-MAVİYE BOYADI

Gol krallığı listesinde Trabzonsporlu oyuncuların çokluğu öne çıktı. Sıralamada bordo-mavili takımdan 4 oyuncu yer aldı. Onuachu (15) zirvede yer alırken, Muçi ve Augusto da attıkları 9'ar golle üst basamaklarda kendine yer buldu. Ara transfer döneminde kadroya katılan Umut Nayir ise yeni takımında henüz gol atamazken, sezon genelinde 8 gollük katkı sağladı