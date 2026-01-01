Fırtına, Umut Nayir için kıran kırana pazarlık yapıyor. Olaigbe, Cihan ve Ozan'a talip olan Konyaspor bu isimlere karşılık 32 yaşındaki forveti bırakabileceğini iletti. Trabzonspor ise Kazeem Olaigbe'yi bonservisiyle değil, kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Satın alma opsiyonu ile 22 yaşındaki sol kanadın 6 aylık maaş ödemesinin hangi kulüp tarafından karşılanacağı konularında pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor. Karadeniz devi, Umut'a 1.5 yıl + 1 yıl opsiyonlu bir sözleşme teklif etti. Oyuncu, kulüplerin uzlaşmasını bekliyor.