Fırtına, Umut Nayir için kıran kırana pazarlık yapıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Fırtına, Umut Nayir için kıran kırana pazarlık yapıyor. Olaigbe, Cihan ve Ozan'a talip olan Konyaspor bu isimlere karşılık 32 yaşındaki forveti bırakabileceğini iletti. Trabzonspor ise Kazeem Olaigbe'yi bonservisiyle değil, kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Satın alma opsiyonu ile 22 yaşındaki sol kanadın 6 aylık maaş ödemesinin hangi kulüp tarafından karşılanacağı konularında pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor. Karadeniz devi, Umut'a 1.5 yıl + 1 yıl opsiyonlu bir sözleşme teklif etti. Oyuncu, kulüplerin uzlaşmasını bekliyor.
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
Cimbom'a transferde Ugarte müjdesi!
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CANLI | İstanbul Gazze için kıyamda! Vatandaşlar camilere akın etti
G.Saray'a Boey fırsatı!
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı!
