CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Ahmed Kutucu gelişmesi! Transferde mutlu sona bir adım kaldı

Trabzonspor'da Ahmed Kutucu gelişmesi! Transferde mutlu sona bir adım kaldı

Galatasaray, Ahmed Kutucu için 6 milyon euro talep ediyor. Öte yandan Trabzonspor yönetimi, taraflar arasındaki görüşmelerde 1.81 boyundaki oyuncunun ayrılmak istemesinin avantajını kullanmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Ahmed Kutucu gelişmesi! Transferde mutlu sona bir adım kaldı

Transfer operasyonunu sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sol kanadı Oğuz Aydın ve Galatasaray'ın 25 yaşındaki sol kanadı Ahmed Kutucu için harekete geçmişti. Çift yönlü bir operasyon sürdürülse de Kutucu isminin bir adım önde olduğu dile getiriliyor. Bordo mavili yönetim, 1.81 boyundaki futbolcu için sarı kırmızılı kulüp yönetimi ile temasa geçti ve ilk teklif sunuldu. Galatasaray cephesinden transferle ilgili ilk sinyal ise birkaç gün önce Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu tarafından verilmişti. Kavukcu, "Ahmed Kutucu'nun son dönem performansından memnunuz. Çok sayıda teklif geliyor ama ancak 6 milyon euro teklif edilirse değerlendirmeye alırız. Yoksa bizimle kalır" ifadelerini kullanmıştı.

KUTUCU AYRILMAK İSTİYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 8 maça çıkan 1.81 boyundaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Süre bulmakta zorlanan milli futbolcu, teknik heyetle zaman zaman taktiksel uyum açısından zorluklar yaşamış olsa da genç yaşı ve yerli statüsünde oluşuyla kulüplerin ilgisini çekiyor. Şayet Trabzonspor teklifini 6 milyon euro bandına yaklaştırırsa, Galatasaray'ın bu transfere onay vermesi sürpriz sayılmaz. Son dönemde aldığı sürelerin daha da azalması nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen Kutucu'nun, transfer görüşmelerinde ayrılma düşüncesini açıkça dile getirdiği kaydedildi. Kulüpler arasında başlayan resmi temaslarda, oyuncunun bu tutumunun Trabzonspor cephesine önemli bir avantaj sağladığı ifade ediliyor.

ÇOK YÖNLÜ YAPISI CEZBEDİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke'nin Ahmed Kutucu'yu yalnızca sol kanat olarak değil; forvette ve ofansif orta saha rolünde de kullanmayı planladığı öğrenildi. Hücum hattında esnek bir yapı kurmak isteyen 48 yaşındaki hocanın, bu nedenle Kutucu transferini özellikle istediği özellikle belirtiliyor. 25 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve santrforda görev yapabiliyor.

6 MİLYON EURO'YA ALINDI

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Eyüpspor'dan yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, bu sezon 8 maçta toplam 157 dakika süre aldı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

OĞUZ AYDIN DETAYI

Oğuz Aydın da benzer bir tablo yaşıyor. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan yaklaşık 6 milyon euro bedelle transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon birçok maçta kadroda yer almasına rağmen sınırlı süreler alabildi ve 2 asistlik katkı sundu

G.Saray'da Lookman seferberliği! Osimhen...
F.Bahçe Sörloth için kesenin ağzını açtı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
G.Saray'da Rüdiger sesleri!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! F.Bahçe'ye Boşnak stoper! 00:54
Bahis soruşturmasında skandal gelişme! Bahis soruşturmasında skandal gelişme! 00:54
G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! 00:54
Erden Timur tutuklandı! Erden Timur tutuklandı! 00:54
Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 00:54
F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! 00:54
Daha Eski
Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! 00:54
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! 00:54
İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! 00:54
Oosterwolde’ye 2 talip birden! Oosterwolde’ye 2 talip birden! 00:54
Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Trabzonspor’da ayrılık kapıda! 00:54
Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! 00:54