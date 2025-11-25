Muçi'den sevgilerle

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor'un yaz transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'tan 1 milyon euroya kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, bordomavili formayla dün Başakşehir karşısında şov yaptı. 63'üncü dakikada Folcarelli'nin yerine oyuna giren Arnavut oyuncu, dakikalar 77'yi gösterdiğinde sahneye çıktı ve Karadeniz ekibini deplasmanda 3-2 öne geçirdi. Bu gol, 24 yaşındaki oyuncunun bordo- mavili forma altında attığı ilk goldü.

TOPU TAM 90'A YOLLADI

Arnavut oyuncu, karşılaşmanın son anlarında mucizevi bir şekilde yine sahneye çıktı.

Dakikalar 90+10'da gösterdiğinde Batagov, Ernest Muçi'yi gördü.

24 yaşındaki on numara ceza yayı önünde önce Ba'dan sıyrıldı. Ardından sol ayağıyla meşin yuvarlağı 90 diye tabir edilen bölgeye gönderdi ve Trabzonspor'u 4-3 öne geçirdi. Yaptığı dubleyle Fırtına'ya zorlu deplasmanda üç puanı getirdi.

Muçi attığı gollerin yanı sıra performansıyla da alkış aldı.

HARİKA İKİLİ İŞ BAŞINDA

Trabzonspor'un en fazla skor katkısı yapan ikilisi Onuachu ve Augusto, dün Başakşehir mücadelesinde yine sahneye çıktı.

Augusto, 37'de skoru 1-1'e getirdi. Onuachu da 76'da penaltıdan 2-2'yi sağladı.

Nijeryalı yıldız, attığı bu golle ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti.

Augusto da 6'ncı kez gol sevinci yaşamış oldu.

Augusto maç sonu, "Çılgın bir maç oldu. Sonuna kadar inandık kazanacağımıza.

İnanılmaz bir galibiyet oldu.

Soyunma odasında çılgın bir kutlama vardı. 3 puan için mutluyuz" dedi.

MUSTAFA'DAN ÜÇÜNCÜ KATKI

Mustafa Eskihellaç, seriye bağladı. Geçen haftaki Alanyaspor mücadelesinde Onuachu'nun attığı golün pasını veren tecrübeli oyuncu, asistlerine dün de devam etti. 28 yaşındaki sol bek, Felipe Augusto'nun attığı golde muhteşem bir pas vererek, takımının beraberlik golüne katkı yaptı. Mustafa'nın bu sezonki üçüncü asisti oldu.

BÜYÜK MAÇLARIN GOLCÜSÜ SHOMURODOV

Eldor Shomurodov Başakşehir formasıyla müthiş bir sezon geçiriyor. Büyük maçlardaki performansıyla dikkat çeken Özbek forvet, Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Trabzonspor'a da gol atmayı başardı.

VISCA'NIN AYAĞI KIRILDI

Maça ilk 11'de başlayan Edin Vişça talihsiz bir sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın 7. dakikasında Başakşehirli Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kalan bordo- mavili futbolcu uzun süre yerden kalkamadı. Ebosele'ye sarı kart gösteren hakem Halil Umut Meler, VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izlemek için monitöre gitti. Meler daha sonra sarı kartı iptal ederek Başakşehirli futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Sahadaki ilk tedavisinin ardından Vişça hastaneye kaldırıldı. Teknik direktör Fatih Tekke, maç sonu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Vişça'nın ayağı kırıldı. Ameliyat olacak" ifadesini kullandı.

4 GOL YEDİ 8 KURTARDI

Muhammed Şengezer, 4 gol yemesine rağmen müthiş performansıyla alkış topladı. Tam 8 kurtarış yapan 28 yaşındaki file bekçisi, Sofascore verilerine göre 9.5 puan aldı, zorlu müsabakanın en iyi oyuncusu oldu.

HALİL UMUT MELER 3 KEZ VAR'A GİTTİ

Hakem Halil Umut Meler dün 3 kez VAR monitörüne gitti. Pozisyonları inceleyen Meler Başakşehirli Ebosele'yi kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, 1 kez ev sahibi ekip, 1 kez de Trabzonspor lehine penaltı verdi.