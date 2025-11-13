CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor ve Samsunspor Mady Camara için karşı karşıya geldi

Trabzonspor ve Samsunspor Mady Camara için karşı karşıya geldi

Son dakika spor haberleri: Ara transfer dönemi öncesi temaslarını hızlandıran Trabzonspor'da gündeme PAOK forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mady Camara geldi. Oyuncu için Samsunspor'un da ilgisi bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 11:47
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor ve Samsunspor Mady Camara için karşı karşıya geldi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Samsunspor, zirve yarışını sürdürürken, oyuncu transferinde de karşı karşıya geldi.

Yunan gazeteci George Tsarouchas'in duyurduğu Sabah'ın derlediği habere göre Yunanistan ekiplerinden PAOK forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mady Camara için hem Trabzonspor hem de Samsunspor'un ilgisinin olduğunu yazdı.

RESMİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAKLAR

Haberin devamında Yunan gazeteci, iki Süper Lig ekibinin de Gineli futbolcuyu kadrosuna katmak için devre arasında girişimlerde bulunacağı belirtildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden PAOK ile 2027'ye kadar mukavelesi bulunan 28 yaşındaki Camara, bu sene çıktığı 15 maçta, 525 dakika süre aldı ve rakip ağları 1 kere havalandırdı.

Transfermarkt verilerine göre 7.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncu, 2024/2025 sezonunda PAOK'a transfer olmuştu. 2022/2023 sezonunda iste İtalyan devi Roma, oyuncunun bonservisine 11 milyon Euro ödeyerek Olympiakos'tan kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da Lookman gelişmesi! Osimhen detayı...
F.Bahçe'den savunmaya Alaba hamlesi!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de
G.Saray'da Afrika Kupası krizi!
Hollandalı yıldız G.Saray'a teklif edildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrlanda-Portekiz maçı detayları! İrlanda-Portekiz maçı detayları! 10:48
Alperen'den harika performans Alperen'den harika performans 10:32
Ermenistan-Macaristan maçı ne zaman? Ermenistan-Macaristan maçı ne zaman? 10:03
Türkiye-İran voleybol maçı CANLI izle! Türkiye-İran voleybol maçı CANLI izle! 10:01
Türkiye-Azerbaycan Kadın Milli Takımı finali canlı izle Türkiye-Azerbaycan Kadın Milli Takımı finali canlı izle 09:50
Fransa-Ukrayna maçı detayları! Fransa-Ukrayna maçı detayları! 09:39
Daha Eski
Azerbaycan-İzlanda maçı ne zaman? Azerbaycan-İzlanda maçı ne zaman? 09:04
Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? 08:36
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 07:42
Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! 07:16
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:34
Rafa Silva'dan şok eden karar! Rafa Silva'dan şok eden karar! 01:24