Haberler Trabzonspor Trabzonspor taraftarı RAMS Park'a geldi

Trabzonspor taraftarı RAMS Park'a geldi

Galatasaray maçını tribünden takip edecek Trabzonsporlu taraftarlar, stadyuma geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 17:50 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 17:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor taraftarı RAMS Park'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu mücadeleyi bordo-mavili taraftarlar da tribünden takip edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün almış olduğu karar doğrultusunda, Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda toplanan Trabzonsporlu taraftarların bir kısmı metroyla, bir kısmı otobüslerle stadyuma geldi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı stadyum çevresinde taraftarlar, buradaki kontrollerinin ardından stadyuma giriş yaptı.

