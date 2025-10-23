CANLI SKOR ANA SAYFA
Papara geleneği sürecek

Fırtına, Papara Park Stadı'nda teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 10 Trendyol Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'in 10. haftasında konuk edeceği Eyüpspor'u mağlup ederek 131 hafta sonra 4 maç kazanmayı hedefleyen Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde iç sahada özellikle bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Tekke yönetiminde ilk 9 haftada 20 puanla 2. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 11 puan toplamayı başararak ligde bu alanda en iyi takımların başlarında geldi. Karadeniz devi, sahasında Kocaelispor ve Antalyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-0 yenerken; Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

TEKKE İLE İÇ SAHA MAÇLARI

Fırtına, Papara Park Stadı'nda teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 10 Trendyol Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

TEK YENİLGİ G.SARAY'A KARŞI

Karadeniz devi, teknik direktör Fatih Tekke ile son 10 maçta evindeki tek yenilgisini G.Saray'a karşı yaşadı. Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı- kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgi ile sahasından ayrılmıştı. Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 165 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

İÇ SAHA KUPADA FİNAL GETİRMİŞTİ

Fırtına, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı. Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti. Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a Gaziantep'te oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup olarak kupayı elde edememişti.

