Kimse meydan okuyamaz

Bordo mavililerin Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde, teknik direktör Fatih Tekke'nin yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu. Kulüp, resmi X hesabından yayımladığı kısa bir videoda Tekke'nin oyuncularına yaptığı konuşmadan bir bölüme yer verdi. Tekke, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, bu takımın tüm oyuncusu, hocası, taraftarı size meydan okuyor.

Sadece odaklanacağınız nokta bu.

Size meydan okuyacaklar, her şeyiyle!

Her şeyiyle... Benim oyuncuma hiçbir takımın oyuncusu meydan okuyamaz.

Böyle olamaz.

Kalkacak, meydan okudular, ben buradayım!"