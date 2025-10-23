TRABZONSPOR HABERLERİ - Nijerya'da gündem Onuachu! 'Avrupa'nın en iyisi'

Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, bu sezon sergilediği etkileyici performansla hem Süper Lig'e hem de Nijerya futboluna damga vuruyor. Nijerya basınından Scorenigeria'da yer alan haberde, 31 yaşındaki forvetin Avrupa'da son haftaların en formda Nijeryalı futbolcusu olduğu vurgulandı. Süper Lig'de 7 golle krallık yarışında zirvede bulunan 2.01 boyundaki oyuncunun, bu form grafiğiyle yeniden milli takıma aday hale geldiği ifade edildi. Haberde, Onuachu'nun fiziksel gücü, hava toplarındaki üstünlüğü ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle fark oluşturduğu belirtilerek, "Onuachu, Süper Lig'de gol krallığı yarışında lider. Bu performans, onu yeniden milli formaya aday hale getiriyor" değerlendirmesi yapıldı.

AROKODARE'DEN DAHA FORMDA

Scorenigeria, Onuachu'nun istatistiklerinin Nijerya Milli Takımı santrforlarından Tolu Arokodare'ye kıyasla çok daha etkileyici olduğunu yazdı. Haberde, "Arokodare'den daha iyi bir golcü değil mi?" ifadesiyle Onuachu'nun formuna vurgu yapıldı. Bordo-mavili formayla taraftarların sevgilisi haline gelen Onuachu, yalnızca golleriyle değil, takım oyununa yaptığı katkıyla da dikkat çekiyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin hücum planlarının merkezinde yer alan Nijeryalı forvet, Trabzonspor'un zirve yürüyüşündeki kilit isimlerden biri olarak gösteriliyor. Süper Lig'de bu sezon 7 gole ulaşan Onuachu, gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, performansıyla hem Trabzonspor camiası hem de ülkesinde büyük takdir topluyor.