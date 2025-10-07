Trabzonspor Andre Onana için harekete geçti! İngilizler transferi böyle duyurdu

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Andre Onana Trabzonspor'da gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fatih Tekke'nin güvendiği isimlerin başında gelen Kamerunlu eldiven, bordo mavili taraftarlara kendisini kabul ettirmeyi başardı.

KAYSERİSPOR MAÇINA DAMGA VURDU!

Bordo mavililerin file bekçisi Onana, Kayserispor karşısında gösterdiği performansla büyük beğeni aldı. Kayserispor maçında 7 kurtarış yapan Kamerunlu eldiven, kariyerinde gol yemediği maçlar arasında en fazla kurtarış yaptığı ikinci karşılaşmayı oynadı.

TRABZONSPOR'DAN ONANA HAMLESİ!

Bordo mavililer, sezon başında Manchester United'dan kiralanan Andre Onana'nın bonservisini almaya hazırlanıyor.

İngiliz basını The Sun, Trabzonspor'un Kamerunlu eldiven Andre Onana'yı bonservisiyle transfer etmek istediğini duyurdu. Haberde, Bordo mavili yönetimin İngiliz deviyle görüşme yapacağı belirtildi.

Onana bu sezon Trabzonspor formasıyla 4 maçta görev aldı. Kamerunlu eldiven, Gaziantep FK maçında Onuachu'nun golünde asisti yapan isim oldu.