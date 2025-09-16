CANLI SKOR ANA SAYFA
Geçen yıl 25 puan gitmişti

Geçen yıl 25 puan gitmişti

Fenerbahçe ile oynanan derbiye yine hakem kararları damga vurdu. İki takım arasında oynanan mücadeleden çok hakem Özgür Ergün ve VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in verdikleri hatalı skandal kararlar gündem oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Geçen yıl 25 puan gitmişti
Fenerbahçe ile oynanan derbiye yine hakem kararları damga vurdu. İki takım arasında oynanan mücadeleden çok hakem Özgür Ergün ve VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in verdikleri hatalı skandal kararlar gündem oldu. Bordo-mavililerin 70 dakikasını 10 kişi devam ettiği maçtan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen önemli bir mücadele ortaya koydu. Geçtiğimiz sezon hakem kararları nedeniyle 25 puan üzerinde bir kayıp yaşayan Trabzonspor, bu sezonda benzer tablo ile karşı karşıya kalmış durumda.
