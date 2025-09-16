Galibiyet karşılaması

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe'ye yenilen takıma sahip çıktı. Maçın ardından gece geç saatlerde Trabzon'a dönen kafileyi havalimanında taraftarlar coşkuyla karşıladı. Futbolcular ve teknik ekip lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, maçın hakem ekibi ve TFF aleyhinde ise söylemlerde bulundu. Taraftarlar ayrıca kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bırakan Okay Yokuşlu'yu da bağrına bastı.