Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Galibiyet karşılaması

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Galibiyet karşılaması

Bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe'ye yenilen takıma sahip çıktı. Maçın ardından gece geç saatlerde Trabzon'a dönen kafileyi havalimanında taraftarlar coşkuyla karşıladı. Futbolcular ve teknik ekip lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, maçın hakem ekibi ve TFF aleyhinde ise söylemlerde bulundu. Taraftarlar ayrıca kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bırakan Okay Yokuşlu'yu da bağrına bastı.

