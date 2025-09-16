Büyük maçları kaybetti

Fırtına, Tekke yönetiminde oynadığı 16 lig maçının 3'ünü kaybederken bu mağlubiyetlerin hepsini üç büyükler karşısında yaşadı. Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu periyotta 29 puan toplayan Karadeniz devi, 1.81 puan ortalaması yakaladı. Trabzonspor, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenilirken bu sezon da sarı lacivertli takıma 1-0 kaybetti. Fırtına, genç çalıştırıcı ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu.