127 gün sonra yenildi

Süper Lig'de deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 127 gün sonra kaybetti. Geçen sezon ligin 35. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan ve daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavili takımın yenilmezlik serisi, İstanbul'da son buldu. Trabzonspor, 10 Mayıs'ta sarı-kırmızılı takım karşısında yaşadığı yenilginin ardından Tekke yönetiminde 127 gün sonra mağlup oldu.