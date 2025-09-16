CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor 127 gün sonra yenildi

127 gün sonra yenildi

Süper Lig'de deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 127 gün sonra kaybetti.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
127 gün sonra yenildi
Süper Lig'de deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 127 gün sonra kaybetti. Geçen sezon ligin 35. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan ve daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavili takımın yenilmezlik serisi, İstanbul'da son buldu. Trabzonspor, 10 Mayıs'ta sarı-kırmızılı takım karşısında yaşadığı yenilginin ardından Tekke yönetiminde 127 gün sonra mağlup oldu.
