Haberler Trabzonspor 40 yıllık Trabzonlu Onana!

40 yıllık Trabzonlu Onana!

Trabzonspor'un yeni kalecisi Andre Onana dün ilk kez bordo mavili formayı Fenerbahçe derbisinde giydi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 06:51
40 yıllık Trabzonlu Onana!
Trabzonspor'un yeni kalecisi Andre Onana dün ilk kez bordo mavili formayı Fenerbahçe derbisinde giydi. Perşembe günü Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki eldiven, 40 yıllık Trabzonlu gibi oynadı. Topu ayağıyla oyuna sokan, stoperlerin arasına girerek cesur paslar atan tecrübeli eldiven, 7 net kurtarışla da takımını ayakta tuttu. İlk maçta kalitesini gösteren Onana, takım arkadaşlarını yönlendirdi, geriden oyunu iyi kurdu, orta sahaya çıkıp serbest vuruş kullandı. İptal edilen golden sonra çok sinirlenen ve sarı kart gören Paul Onuachu'nun yanına koşan Kamerunlu kaleci, Nijeryalı forveti sakinleştirdi, bordo-mavili taraftarlardan tam not aldı.
Teşekkürler 12 Dev Adam!
