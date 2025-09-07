CANLI SKOR ANA SAYFA
Onana geliyor

Onana geliyor

Fabrizio Romano, bordo mavililer ile ManU’nun 29 yaşındaki Kamerunlu eldiven için anlaşma sağladığını yazdı. Andre Onana da ‘Evet’ derse imzalar atılacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
Onana geliyor

Bordo mavili kulüp, Uğurcan'ın ayrılmasının ardından kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Tekke'nin "Takımdaki genç kalecilere 'abilik yapabilecek, deneyimlerini aktarabilecek' bir isim istiyorum" sözleri sonrası bu tarife uygun bir kaleci için girişimler devam ediyor. Karadeniz devi, Manchester City'nin 32 yaşındaki Alman kalecisi Stefan Ortega ve Manchester United'ın 29 yaşındaki Kamerunlu eldiveni Andre Onana için hamle yapmıştı. Dün akşam beklenen haber geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor ve Manchester yönetimi, Onana'nın transferi için prensip anlaşmasına vardı.

MARKET DEĞERI 25 MILYON EURO

Kulüpler, Kamerunlu oyuncunun kararını bekliyor. Antwerp forması giyen kaleci Senne Lammens'i transfer eden Manchester United, Altay Bayındır ya da Andre Onana'nın ayrılmasına izin verecek. 29 yaşındaki eldiven teklifi kabul ederse kısa süre içinde sözleşme imzalanacak. Bordo-mavililerin istediği Onana'yı Manchester United 2023 yılında 50.2 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Senne Lammens transferi sonrasında kaleyi kaptıran Kamerunlu eldivenin 1 yıl opsiyon hariç 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri ise 25 milyon euro.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

OYUN KURULUMUNDA ETKİLİ:

Ajax döneminden beri geriden pasla çıkma konusunda üst düzey. AYAĞI ÇOK İYİ: Kısa ve uzun pasları isabetli, bu da savunmadan hücuma hızlı geçişi sağlıyor. REFLEKSLERİ ÜST DÜZEY: Özellikle yakın mesafeli şutlarda çok başarılı. CESUR KALECİ: Çizgiden çıkarak savunmaya destek oluyor, rakip forvetleri bozuyor. BÜYÜK MAÇ TECRÜBESİ: Ajax ve Inter'de Şampiyonlar Ligi yarı finalleri gördü, stresli maçlarda sakin kalabiliyor.

OYUN STİLİ

Onan klasik bir çizgi kalecisi değil.

Pas kalitesi çok yüksek.

Stoperlerin arasına girip ekstra pas istasyonu olabiliyor.

Risk almayı seven bir kaleci, bu yüzden hem avantaj hem de zaman zaman dezavantaj yaratabiliyor.

ZAYIF YÖNLERİ

RİSKLİ OYUN TARZI: Topla fazla oynaması bazen hatalı paslara ve top kayıplarına sebep olabiliyor.

ZAMANLAMA HATALARI: Özellikle yüksek toplarda yanlış çıkış kararları verebiliyor.

DALGALI PERFORMANS: Manchester United'da zaman zaman üst üste basit hatalar yaptı.

HIZLI ŞUTLARDA ZAFIYET: Uzak mesafeden gelen ani şutlarda pozisyon alma konusunda zaman zaman geç kalıyor.

