Pereyra’ya MLS şanssızlığı

Trabzonspor'un gündemindeki Joaquin Pereyra için MLS ekibi Minnesota United ile temaslar başlamıştı. Ancak ABD'de MLS'te transfer dönemi 21 Ağustos 2025'te bitti. Minnesota, yıldız ismin yerini dolduramayacağını düşünüyor. Pereyra'nın 2027'ye kadar kontratı var.
