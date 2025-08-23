Kurtulmuş’a forma

Ankara'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Trabzon'a İstiklal Madalyası takdim töreni gerçekleşti. Törene, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Başkan Yardımcısı Birhan Emre Yazıcı da katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Asbaşkan Zeyyat Kafkas arasında keyifli bir Trabzonspor sohbeti yaşandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Trabzonspor'un 2021-22 sezonundaki şampiyonluğuna değinmesi dikkatlerden kaçmadı. Kurtulmuş'a 52 numaralı Trabzonspor forması hediye edildi.
