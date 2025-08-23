CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Kurtulmuş'a forma

Kurtulmuş’a forma

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla düzenlenen Trabzon’a İstiklal Madalyası takdim törenine, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile Başkan Yardımcısı Birhan Emre Yazıcı da katıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Kurtulmuş’a forma

Ankara'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Trabzon'a İstiklal Madalyası takdim töreni gerçekleşti. Törene, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Başkan Yardımcısı Birhan Emre Yazıcı da katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Asbaşkan Zeyyat Kafkas arasında keyifli bir Trabzonspor sohbeti yaşandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Trabzonspor'un 2021-22 sezonundaki şampiyonluğuna değinmesi dikkatlerden kaçmadı. Kurtulmuş'a 52 numaralı Trabzonspor forması hediye edildi.

