Onuachu fırtınası

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor son yıllarda forvet tercihlerinde tam isabet sağlıyor. Daha önce forma giydiği 1 sezonda harika bir performans sergileyen Paul Onuachu ile 444 gün sonra yeniden buluşan bordo-mavililer, Kocaelispor önünde Nijeryalı yıldız ile 3 puana uzandı. Sahaya ilk 11'de çıkan 31 yaşındaki başarılı futbolcu, karşılaşmanın tek golünü atan isim oldu. İlk yarı golsüz sona ererken, dakikalar 49'u gösterdiğinde Mustafa Eskihellaç'ın ortasına iyi yükselen Onuachu, topu filelere gönderdi.

8. KAFA GOLÜNÜ ATTI

Gollerine kaldığı yerden devam eden ve daha ilk haftadan Süper Lig'de yeniden kalıcı izler bırakacağını gösteren Nijeryalı futbolcu, 77. dakikada yerini Augusto'ya büyük alkışlarla bıraktı. İkinci sezonuna başlayan ve Süper Lig tarihindeki 16. golünü dün kaydeden 2.01'lik futbolcu, 8. kez topu kafayla fileleri sarstı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken Paul Onuachu, son olarak bordo- mavili forma altında 23 Mayıs 2024'teki Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev almıştı.

ASİSTLE BAŞLADI

Trabzonspor'un geçen sezonun devre arasında Gaziantep FK'dan 403 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mustafa Eskihellaç, sergilediği performansla takdir kazanmıştı. 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon bıraktığı yerden yeni sezona da başladı. Dünkü Kocaelispor maçında ilk 11'de başlayan Eskihellaç, harika oyununu bir de asistle süsledi. Paul Onuachu'nun 49.dakikada attığı golün pasını veren tecrübeli sol bek, taraftarlardan da alış aldı. Bordo-mavili forma altında ise çıktığı 19'uncu karşılaşmada üçüncü kez asist yapmayı başardı. Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor'daki tek golünü ise geçen sezon Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Bodrum FK mücadelesinde kaydetmişti.

MAÇ ÖNCESİ YEMEK

Mücadele öncesinde öncesinde bordo-mavililer, Kocaelispor yönetim kurulunu ağırladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ALKIŞLAR OLEKSANDR ZUBKOV'A

Trabzonspor'un yıldızı Oleksandr Zubkov, Kocaelispor karşısında oldukça etkili bir performans ortaya koydu. Hazırlık kampının da öne çıkan isimlerinden olan Ukraynalı futbolcu, özellikle ilk yarıda iki gol denemesi yaptı.

GERİ DÖNMEK HARİKA

Karşılaşmanın tek golünü atan Onuachu, tekrar Trabzonspor taraftarının önüne çıktığı için mutlu olduğunu söyledi. Nijeryalı yıldız, "Zorlu bir maç oldu ama iyi bir galibiyet aldık. Taraftarlara teşekkür ederim. Geri dönmek harika" dedi.

UĞURCAN ÇAKIR ŞOV YAPTI

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, kurtarışlarına kaldığı yerden devam etti. Kocaelispor mücadelesinde önemli kurtarışlara imzasını atan milli eldiven, takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

SAVİÇ-BATAGOV İKİLİSİ TUTTU

Trabzonspor, Saviç- Batagov ikilisinin oynadığı maçlarda kalesini gole kapatmayı başarıyor. Bordo- mavililer, bu ikilinin ligde ve kupada oynadığı son 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görmedi. Karadeniz ekibi, sadece Türkiye Kupası finalindeki Galatasaray derbisinde gol yemişti. Saviç- Batagov ikilisi toplamda ise 12 maçta birlikte oynadı, bu karşılaşmaların 7'sinde Trabzon gol yemedi.

PAPARA PARK'TA BORDO-MAVİ ŞOV

Papara Park'ta ışıklandırma ve ses sistemi yenilenmesiyle taraftarlara Kocaelispor maçı öncesinde adeta görsel şov sunuldu. Kadim Futbol ekibi ve DJ Twins Project ile gerçekleştirilen sezon açılış etkinlerine yoğun ilgi gösterildi. Bordomavili taraftarlar, maç öncesi etkinliklerle doyasıyla eğlendi. Ayrıca Trabzonsporlu futbolseverler, sezonun açılış maçına yoğun ilgi gösterdi. Satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken, taraftarlar 90 dakika susmadan takımlarını destekledi.