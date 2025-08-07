CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 19:16
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bu bölümde ısınma hareketleri yapan bordo-mavili takım, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Felipe Augusto, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya katılmadı.

Yeni transfer Kazeem Olaigbe de bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke antrenman öncesinde gazeteci Nurgül Günaydın'ın doğum gününü pasta keserek kutladı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Alvaro Morata Como'da!
G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı!
DİĞER
Galatasaray’ın yıldızını ayrılık için ikna edemediler! “Yanlış yapamam”
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Onuachu Kocaelispor maçında oynayacak mı?
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor'dan 2 transfer birden! Sakaryaspor'dan 2 transfer birden! 17:52
2025 Ballon d'Or adayları belli oldu! 2025 Ballon d'Or adayları belli oldu! 17:47
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu! 17:08
Onuachu Kocaelispor maçında oynayacak mı? Onuachu Kocaelispor maçında oynayacak mı? 16:43
G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı! G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı! 16:09
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 16:07
Daha Eski
Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! 15:56
Ndidi'den Beşiktaş açıklaması! Ndidi'den Beşiktaş açıklaması! 15:53
G.Saray'da Morata ile yollar ayrılıyor! G.Saray'da Morata ile yollar ayrılıyor! 15:28
Eyüpspor'un iç sahası Pendik Stadı! Eyüpspor'un iç sahası Pendik Stadı! 15:13
Tadic'ten sürpriz takım seçimi! Tadic'ten sürpriz takım seçimi! 15:03
St Patricks - Beşiktaş maçı detayları! St Patricks - Beşiktaş maçı detayları! 14:48