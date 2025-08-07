CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 16:07 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 16:24
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Stade Rennais ile anlaşmaya varıldığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon avronun 3 taksit halinde ödeneceği belirtilerek, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir." denildi.

Futbolcunun transferiyle ilgili yapılan bir başka açıklamada ise "Futbolcuya, 2025-2026 sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 350 bin avro garanti ücret, 2027-2028 sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret, 2028-2029 sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2029-2030 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı!
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Yılın en iyi genç futbolcusu adayları belli oldu! Milli yıldız listeye damga vurdu...
Bakan Fidan Suriye'de! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme başladı: YPG'nin entegrasyonu masada
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
F.Bahçe'den Evander hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı! G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı! 16:09
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 16:07
Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! 15:56
Ndidi'den Beşiktaş açıklaması! Ndidi'den Beşiktaş açıklaması! 15:53
G.Saray'da Morata ile yollar ayrılıyor! G.Saray'da Morata ile yollar ayrılıyor! 15:28
Eyüpspor'un iç sahası Pendik Stadı! Eyüpspor'un iç sahası Pendik Stadı! 15:13
Daha Eski
Tadic'ten sürpriz takım seçimi! Tadic'ten sürpriz takım seçimi! 15:03
F.Bahçe'den Evander hamlesi! F.Bahçe'den Evander hamlesi! 14:34
Kopa Trophy'nin Yıldız'ı! Kopa Trophy'nin Yıldız'ı! 14:28
Türkiye - Litvanya maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık Türkiye - Litvanya maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık 14:01
F.Bahçeli yıldızdan flaş hareket! F.Bahçeli yıldızdan flaş hareket! 13:59
Ivo Grbic Karagümrük’te! Ivo Grbic Karagümrük’te! 13:54