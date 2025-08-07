Onuachu açıkladı! Kocaelispor maçında oynayacak mı?

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu açıklamalarda bulundu. İşte yıldız futbolcunun sözleri...
İŞTE ONUACHU'NUN AÇIKLAMALARI "KENDİME VE TAKIMIMIMA ODAKLANACAĞIM"
🗣️ Paul Onuachu: "Benim yapmam gereken şey, kendi takımıma ve yapabileceklerime odaklanmak." pic.twitter.com/96XMYtgHlS— Sabah Spor (@sabahspor) August 7, 2025
"BURADA FARKLI BİR ENERJİYLE OYNAYACAĞIM"
🗣️ Paul Onuachu: Daha önce oynadığınız bir yere döndüğünüzde, taraftarlar sizi seviyorsa tabii ki ekstra mücadele gösterirsiniz. Ben de bunu yapacağım. Burada farklı bir enerjiyle olacağım. pic.twitter.com/9lJ3wTquwA— Sabah Spor (@sabahspor) August 7, 2025
"AYRILDIĞIM İLK ANDAN BERİ BURAYA DÖNMEK İSTİYORDUM"
🔴🔵 Paul Onuachu: Ayrıldığım ilk andan itibaren buraya geri dönme isteğim olduğunu herkes biliyordu. Hedefim buraya geri dönebilmekti... pic.twitter.com/ik71hvGsS8— Sabah Spor (@sabahspor) August 7, 2025