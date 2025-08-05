Papara Stadı yenilendi

Bordo-mavili kulüp, 2025- 2026 sezonuna modernize edilmiş bir stadyumla giriş yapmaya hazırlanıyor.

Işık ve ses sistemleri yenilendi

Yapılan kapsamlı yenileme çalışmaları kapsamında, eski ses sistemi tamamen söküldü ve yerine daha net ve güçlü ses sağlayan yeni bir sistem kuruldu. Ayrıca, tribün çevresine entegre edilen yeni ışıklandırma sisteminin testlerine başlandı. Bu sistem sayesinde saha aydınlatmasından bağımsız görsel şovların yapılabileceği, böylece taraftar deneyiminin üst düzeye çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Koltuk dizilimi gözden geçirildi

Stadyum atmosferini güçlendirme hedefi doğrultusunda tribünlerdeki bazı koltuk dizilimleri de yeniden düzenlendi. Fiziki altyapının yanı sıra ses ve ışık gibi işitsel-görsel unsurların da modernize edilmesiyle birlikte Trabzonspor, taraftarlarına daha dinamik ve coşkulu bir maç ortamı sunmayı planlıyor.