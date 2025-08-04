Tekke’nin planı

Artık Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Trabzonspor'da kadro şekillenmeye başladı. Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor maçı öncesinde hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yeni sezonda daha ofansif bir oyun anlayışı ile sahaya çıkmayı planlayan Tekke, elindeki mevcut kadroya göre en ideal 11'i oluşturmanın hesaplarını yapıyor. Ancak deneyimli teknik adam, özellikle orta saha ve sol kanat takviyelerinin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle bazı mevkilerde zorluk yaşıyor.

ÇİFT FORVET OYNAMAYI DENİYOR

Buna rağmen hazırlık maçlarında rekabetçi bir yapı oluşturmaya çalıştı. Kalede Uğurcan Çakır'ın yeri garanti. Savunmada Stefan Savic ile genç yetenek Batagov formaya en yakın isimler. Sağ bekte Pina, sol karat bekte ise Mustafa Eskihellaç güven verdi. Orta sahada ise Okay Yokuşlu, Mendy ve Falcorelli birlikte görev alabilir. Sağda Edin Vişça ve Zubkov arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, sol kanatta ise Nwakaeme için alternatifsiz. İleride ise Onuachu ve Augusto birlikte deneniyor.