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Haberler Trabzonspor Papara Park yenileniyor

Papara Park yenileniyor

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon özellikle ses sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için PAPARA Park’ta başlatılan yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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Papara Park yenileniyor

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon özellikle ses sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için PAPARA Park'ta başlatılan yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Işık, ses ve zemin yenilemeleri tamamlanmak üzere. Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan PAPARA Park'ta kapsamlı yenileme çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavili kulüp, 2025- 2026 sezonuna görsel, işitsel ve fiziki açıdan güçlendirilmiş bir stadyumla girmeye hazırlanıyor.

KOLTUKLARA DÜZENLEME

Yeni sezonda taraftarlara daha etkileyici bir atmosfer sunmak amacıyla tribün çevresine entegre edilen ışıklandırma sistemi test edilmeye başlandı. Bu sistemin, saha aydınlatmasından bağımsız olarak görsel şovlara imkan tanıması ve maç içindeki heyecanı artırması hedefleniyor. Eski ses sistemi sökülerek yerine daha güçlü ve net ses sağlayan modern bir sistem kuruldu. Ayrıca tribünlerdeki bazı koltuk dizilimleri de yeniden düzenlendi.

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