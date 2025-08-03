Takım bütünlüğü

Fatih Tekke, oyuncularından sahada bir bütün gibi hareket etmelerini bekliyor. Savunmadan hücuma kadar her oyuncunun uyum içinde olmasını isteyen Tekke, takım bütünlüğünü öncelikli hedeflerinden biri olarak belirliyor. Antrenmanlarda bu vurguyu sürekli yapan deneyimli teknik adam, takımın her anında birlikte hareket ederek disiplinli bir oyun yapısı oluşturmayı amaçlıyor.

SAHA İÇİ YARDIMLAŞMA

Bordo mavili hoca, Trabzonspor'u cesur ve atak bir futbol anlayışına büründürmeyi hedefliyor. Oynayan ya da oynamayan tüm oyuncularından birbirlerinin eksiklerini tamamlamalarını isteyen Tekke, dayanışmayı artırmak adına taktiksel kademe çalışmalarına önem veriyor. Saha içindeki yardımlaşmanın, hem hücum hem de savunma oyununu güçlendireceğine inanıyor.