Altınordu’nun eli boş kaldı

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2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu, eski futbolcusu Enis Destan'ın Hull City'ye transferinden pay alamama tehlikesi yaşıyor. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişip 2022 ocak ayında 600 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Enis'in bir sonraki transferinden Altınordu'nun yüzde 27,5 pay alması gerekiyordu. 23 yaşındaki golcü bedelsiz gittiği için Altınordu pay alamadı.