58. yıl coşkuyla kutlandı

Trabzonspor'un 58'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri törenle başladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen törende Trabzonspor camiası bir araya geldi Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören ile Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

TRABZONSPOR BİR MARKADIR

Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, yoğun programı nedeniyle programda bulunamayan Başkan Ertuğrul Doğan'ın selamlarını ve kuruluş yıldönümü vesilesiyle camiaya tebriklerini iletti. Ertürk, Trabzonspor'un sadece bir futbol kulübü değil, şehrin en büyük markası olduğunu belirterek, camianın bordo-mavi renklere olan bağlılığının altını çizdi.

DİRENİŞİN SEMBOLÜDÜR

Başkan Ertuğrul Doğan, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulundu: "Bir şehrin kalbinden doğan, Karadeniz'in hırçın dalgalarına umutla karışan, milyonların gönlünde taht kuran büyük bir sevdanın adıdır Trabzonspor. Kurulduğu ilk günden bu yana sadece bir spor kulübü değil; inancın, emeğin, karakterin ve direnişin sembolü olmuştur Trabzonspor."