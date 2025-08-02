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Haberler Trabzonspor Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 21:07
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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde salonda ısınma gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Bordo-mavililer akşam idmanında ise dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman maçıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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