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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke: Kabul edilebilir değil

Trabzonspor'da Fatih Tekke: Kabul edilebilir değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Reeder Samsunspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 21:46 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 21:57
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Trabzonspor'da Fatih Tekke: Kabul edilebilir değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan ve beraberlik ile sonuçlanan Reeder Samsunspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

"Her şeyiyle çok üstün olan bir Trabzonspor vardı. İlk devre ve ikinci devre kaçırdığımız pozisyonlar. Dinamik bir takımla zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Yediğimiz ikinci golü sahalarda ben ilk kez gördüm. Pedro su içerken… Hızlı hücum yedik ki kabul edilebilir değil. Samsunspor'da hatalar yaptı. Geri dönüşler, coşku ve denemeler çok iyi. Çok ciddi atak organizasyonlarımız oldu. Başarılı olamadık ama skor farklı olmalıydı. Oyun genelinde bence iyi bir oyun vardı."

ONUACHU AÇIKLAMASI

"Onuachu beğendiğimiz bir oyuncu, Trabzonspor taraftarının sevdiği oyuncu, oyun şablonumuza uyan oyuncu. Ekonomik tarafları var. Başkanımız da arzu ediyor, umarım gerçekleşir."

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