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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Yediğimiz 2. gol faul

Yediğimiz 2. gol faul

Fatih Tekke: İnanılmaz faul olan bir pozisyonda 2-0 geri düştük. Güçlü takımlara karşı eşit, denk oynayabilecek hamleler yapmalıyız

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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Yediğimiz 2. gol faul

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, iyi oynamadıklarını ancak yedikleri 2. golün yüzde yüz faul olduğunu vurguladı. Fatih Tekke, "Taraftarımızı sevindiremedik. İnanılmaz faul olan bir pozisyonda 46'da 2-0 geri düştük. Bizim için çok değerli bir maçtı. 10 gündür çalıştığımız alan paylaşımında bir hata ve bize nasip oluyor, en ufak hata cezalandırılıyor. Daha fazla istememiz lazımdı. Beklediğimin çok altında oynadık" dedi.

BEN HİÇ PES ETMEDİM

"Hayatın içinde üzülmek, ağlamak, bunlar insanı güçlendiren duygular" diyen Tekke, "Ben hayatım boyunca asla pes etmedim. Final de çok değerliydi ama en değerlisi kupaydı. Bunu başarısızlık olarak değerlendirebilirim. Güçlü takımlara karşı eşit şekilde oynayabilecek hamleler yapmamız gerekiyor. Bunun için bir aydır çalışıyoruz, inşallah seneye çok daha iyi olacağımızı söylüyorum. Üzgünüz, bunu yaşamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR SEREMONİYE ÇIKMADI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaştı. Gaziantep'te oynanan dev final derbisini bordo mavililer, 3-0 kaybetti. Karadeniz devi, maç sonrasında madalya almak için seremoniye çıkmadı. Hakem hatalarına isyan eden Fırtına, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki göstermek amacıyla madalya törenine çıkmadı.

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