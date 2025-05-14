Batista Mendy'den transfer sinyali! Trabzonspor'dan ayrılacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy, L'Équipe'e karşılaşma ile ilgili röportaj verdi.

Röportajda kariyerinin ilk kupasını kazanabilmek adına oldukça motive olduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekipte mutlu olduğunu ve transfer olduğu için pişman olmadığını ifade etti.

Türkiye kariyerinde kendini geliştirdiğini de ifade eden Mendy, Trabzon'a gelirken 2 yıl kalıp ardından kariyerimi ileriye taşıma hedefinden bahsetti. Geçen sezon Crystal Palace, Torino ve Galatasaray, Ocak ayında da Rennes'den teklifler aldığını ancak kulüplerin anlaşamadığını belirtti. Sezon sonunda Trabzonspor'un da uygun görmesi halinde takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

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