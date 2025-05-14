CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Batista Mendy'den transfer sinyali! Trabzonspor'dan ayrılacak mı?

Batista Mendy'den transfer sinyali! Trabzonspor'dan ayrılacak mı?

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor’un Fransız yıldızı Batista Mendy, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray’a karşı forma giymeye hazırlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 16:07
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batista Mendy'den transfer sinyali! Trabzonspor'dan ayrılacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy, L'Équipe'e karşılaşma ile ilgili röportaj verdi.

Röportajda kariyerinin ilk kupasını kazanabilmek adına oldukça motive olduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekipte mutlu olduğunu ve transfer olduğu için pişman olmadığını ifade etti.

Türkiye kariyerinde kendini geliştirdiğini de ifade eden Mendy, Trabzon'a gelirken 2 yıl kalıp ardından kariyerimi ileriye taşıma hedefinden bahsetti. Geçen sezon Crystal Palace, Torino ve Galatasaray, Ocak ayında da Rennes'den teklifler aldığını ancak kulüplerin anlaşamadığını belirtti. Sezon sonunda Trabzonspor'un da uygun görmesi halinde takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

İŞTE O HABER

Talisca için flaş transfer iddiası!
İlkay için G.Saray umudu!
DİĞER
Süper Lig ne zaman bitiyor? TFF ile 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig kapanış tarihi
Başkan Erdoğan'dan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda önemli açıklamalar
G.Saray'dan dev prim hamlesi!
F.Bahçe'de seçim baskısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batista Mendy'den transfer sinyali! Batista Mendy'den transfer sinyali! 16:06
F.Bahçeli doğdu Osimhen sayesinde G.Saraylı oldu! F.Bahçeli doğdu Osimhen sayesinde G.Saraylı oldu! 15:54
Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman? 15:51
Trabzonspor-G.Saray maçı detayları! Trabzonspor-G.Saray maçı detayları! 15:14
İlkay için G.Saray umudu! İlkay için G.Saray umudu! 15:13
Villarreal-Leganes maçı ne zaman? Villarreal-Leganes maçı ne zaman? 14:43
Daha Eski
Oosterwolde hakkında zorla getirme kararı Oosterwolde hakkında zorla getirme kararı 14:17
G.Saray'dan dev prim hamlesi! G.Saray'dan dev prim hamlesi! 14:07
Bologna-Milan maçı saat kaçta? Bologna-Milan maçı saat kaçta? 14:03
F.Bahçe Eyüp mesaisine devam etti F.Bahçe Eyüp mesaisine devam etti 13:53
Beşiktaş'ın başantrenörü Micelli oldu! Beşiktaş'ın başantrenörü Micelli oldu! 13:51
TFF'den yabancı kuralına düzenleme! TFF'den yabancı kuralına düzenleme! 13:32