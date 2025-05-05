John Lundstram: Bu ligdeki her deplasman zor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte John Lundstram, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE LUNDSTRAM'IN AÇIKLAMALARI

"Çok zor bir maçtı. Bunun bilincindeydik. Bu ligdeki her deplasman zor. Yeni hocamızla bir gelişim süreci içerisindeyiz. Bu sene en iyi mücadelemizi gösterip önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi verebileceğimizi göstermeliyiz."

GALATASARAY MAÇLARI HAKKINDA

"Arka arkaya önemli maçlar oynayacağız. Türkiye Kupası finalini heyecanla bekliyorum çünkü Türkiye'de oynayacağım ilk final olacak."