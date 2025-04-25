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Haberler Trabzonspor İbrahim Hacıosmanoğlu ve Vincenzo Montella'dan Trabzonspor U19 Takımı’na destek

İbrahim Hacıosmanoğlu ve Vincenzo Montella'dan Trabzonspor U19 Takımı’na destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg U19 ile karşılaşan Trabzonspor U19 Takımı'nı yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 16:07 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 16:08
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İbrahim Hacıosmanoğlu ve Vincenzo Montella'dan Trabzonspor U19 Takımı’na destek

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finali'nde Avusturya ekibi Salzburg ile İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan Centre sportif de Colovray'da karşı karşıya geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yer aldığı TFF heyeti, karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibi ziyaret ederek ve müsabakada başarılar diledi.

Ziyarette TFF heyetinde Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino yer alırken, UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş ve Yönetim Ofisi Kıdemli Müdürü İlker Uğur da kendilerine eşlik etti.

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