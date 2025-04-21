Fırtına’da kritik eksikler

Bordo mavililerin Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde 4 kritik eksik bulunuyor. Trabzonspor'da Mendy ve Okay kart cezalısı, Draguş ve Folcarelli ise sakat. Anthony Nwakaeme de kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle tedaviye alındı. Bu oyuncuların yokluğunda orta sahada Lundstram ve Ozan Tufan dışında alternatif kalmadı. Fatih Tekke, Adana Demirspor maçında dinlendirdiği Zubkov'u ve sakatlığı geçmesi durumunda Nwakaeme'yi kupa yarı finalinde ilk 11'de görevlendirecek.

3 PUAN MORALİ

Adana Demirspor deplasmanında 1-0 kazanan Trabzonspor'un galibiyeti Trabzon'daki yerel gazetelerde geniş yer buldu. Fırtına'nın galibiyeti manşetlere taşıdı. Yerel basın manşetleri ise şöyle: Sonnokta: Tatsız, tuzsuz üç puan, Günebakış: Trabzon tek geçti, Taka: Göztepe öncesi üç puan morali, Karadeniz: Demir'i erittik, gözümüz kupada.

EN ÖNEMLİ HAFTA

Bordo mavilileri bu hafta içerisinde çok önemli maçlar bekliyor. 24 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi ağırlayacak Trabzonspor, final hedefiyle sahaya çıkacak. Ligde istediği sonuçları alamayan Fırtına, Türkiye Kupası'nda şampiyonluk istiyor. 25 Nisan Cuma da UEFA Gençlik Ligi'nde U19 Takımı, Avusturya'nın Salzburg ekibiyle karşılaşacak. Trabzonspor U19, İsviçre'de Nyon'da oynanacak maçı kazanırsa final biletini kapacak.

GÖZTEPE MESAİSİ

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde 24 Nisan Perşembe günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Adana Demir maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular dar alanda oyun ve taktik çalışması yaptı.