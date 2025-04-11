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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Kurum’a teşekkür: “Tarihi adımlar atıyoruz”

Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Kurum’a teşekkür: “Tarihi adımlar atıyoruz”

Trabzonspor Kulübü, kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alan ile Akyazı’da yer alan 177 bin metrekarelik arazi üzerine geliştirilecek projeler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Emlak Konut GYO’ya teşekkür etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 09:44
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Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Kurum’a teşekkür: “Tarihi adımlar atıyoruz”

Trabzonspor Kulübü, kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alan ile Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazi üzerine geliştirilecek projeler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Emlak Konut GYO'ya teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu; kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alanda, Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzaladığımız protokol sayesinde yepyeni bir projenin hayata geçirilmesi yolunda çok önemli bir adım attık. Ayrıca; geçtiğimiz aylarda kulübümüze tahsisi tamamlanan, Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazi için de Emlak Konut  GYO A.Ş. ile bir proje geliştirme konusunda anlaşma sağladık. Her iki projeyle ilgili tüm çalışmalar devam etmektedir. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal Tesisleri ve Akyazı projelerinden elde edeceğimiz gelirle; kulübümüzün ekonomik gücünün adeta çağ atlayacağına, Trabzonspor tarihine kazınacak çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz."

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