  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye tepki!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye tepki!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun adalet duygusunun ağır bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulübümüze ve şahsıma yönelttiği cezalar, futbolun özüne ve vicdanına gölge düşürmüştür" ifadelerini kullandı. İşte Doğan'ın açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 12:48
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye tepki!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında Türkiye Futbol Federasyonu hakkında eleştirilerde bulundu. Doğan, "Türk futbolunun adalet duygusu maalesef ağır bir sınavdan geçmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüze ve şahsıma yönelttiği cezalar, futbolun özüne ve vicdanına gölge düşürmüştür. Ancak bilinmelidir ki Trabzonspor, tarih boyunca nice fırtınalara göğüs germiş, hiçbir haksızlığa boyun eğmemiş bir çınardır. Bizler, bu büyük camianın neferleri olarak biliyoruz ki adalet için uğraşmak bir tercih değil zorunluluktur. Tarih, haksızlığa sessiz kalanları değil, ona karşı dimdik duranları yazmıştır. Trabzonspor, adaletin ve haklı mücadelenin sarsılmaz temsilcisidir. Temiz ve adil bir futbol düzeni için mücadele veriyoruz ve bu uğurda hiçbir yıldırma politikası yolumuzdan döndüremeyecektir" diye konuştu.

"TRABZONSPOR TARİHİNE BİR KUPA DAHA KAZANDIRACAKLARDIR"

Başkan Doğan, futbolcular ve teknik heyetin Trabzonspor'un tarihine bir kupa daha kazandıracaklarına inandığını belirterek, "Elbette bu sezon sahadaki performansımız zaman zaman dalgalanmalar gösterdi. Ancak her büyük zafer, fırtınalı denizlerden geçerek kazanılır. Tarihin en büyük dönüşümlerinin, en çetin mücadelelerin ardından geldiğini defalarca kanıtlamıştır. Şimdi önümüzde büyük bir hedef var: Türkiye Kupası. Bu kutsal formayı terleten oyuncularımız ve teknik ekibimiz, Trabzonspor tarihine bir kupa daha kazandırmak için sonuna kadar savaşacaktır" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE YENİ BİR MEYDAN OKUMA VAR"

Ertuğrul Doğan, U19 UEFA Gençlik Ligi hakkında da yaptığı açıklamada, "Bugün yeni bir destanın yeni satırlarını hep birlikte yazıyoruz. U19 takımımız, UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sahaya yüreğini koyan gençlerimiz, Trabzonspor'un sarsılmaz ruhunu, inancını, karakterini, cesaretini ve zekasını tüm dünyaya tekrar gösterdi. Bu büyük zaferde emeği geçen tüm oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve altyapımızın görünmez kahramanlarını yürekten kutluyorum. Onların azmi ve inancı, Trabzonspor'un geleceğinin ne kadar parlak olduğunu kanıtlıyor. Şimdi önümüzde Inter U19 takımı ile oynayacağımız yeni bir meydan okuma var" şeklinde konuştu.

F.Bahçe'den golcü harekatı! 30 milyon Euro...
G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor
DİĞER
Kimisi uyku apnesiyle, kimisi de kaçış sendromuyla mücadele ediyor… İşte ünlülerin daha önce hiç duymadığınız hastalıkları!
Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu'nu hem Mansur Yavaş'ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur
Aslan'dan bomba transfer hamlesi!
Derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Fenerbahçe kadın futbol maçı detayları! Beşiktaş - Fenerbahçe kadın futbol maçı detayları! 12:16
F.Bahçe'den golcü harekatı! 30 milyon Euro... F.Bahçe'den golcü harekatı! 30 milyon Euro... 11:54
İtalyan devinde Mourinho'ya kanca İtalyan devinde Mourinho'ya kanca 10:50
Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda? Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda? 10:37
Aslan'dan bomba transfer hamlesi! Aslan'dan bomba transfer hamlesi! 10:23
Barcelona - Wolfsburg maçı hangi kanalda? Barcelona - Wolfsburg maçı hangi kanalda? 10:03
Daha Eski
Derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! Derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! 09:41
Barcelona - Osasuna maçı ne zaman? Barcelona - Osasuna maçı ne zaman? 09:37
G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor 08:54
Bugünkü maçlar 27 Mart Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 27 Mart Perşembe 2025 08:33
Özel sporcular hazır Özel sporcular hazır 00:01
U17 Milliler B Ligi'ne düştü U17 Milliler B Ligi'ne düştü 00:00